Погода в Петербурге идёт на третий рекорд. Новый циклон грозит наводнением

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На Петербург идёт новый циклон, но аномально высокую для ноября температуру он не отменяет. Что он сделает, так это поднимет ветер, что грозит подъёмом воды в Неве.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 ноября в городе возможен небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью опускалась до плюс 7–9 градусов, днём будет 10–12.



«Сегодня к западным берегам Скандинавии приблизится очередной североатлантический циклон, и по его периферии к берегам Невы продолжат поступать тёплые и влажные воздушные массы. Это сохранит погоду облачной, пройдут небольшие дожди и усилится ветер. При этом температура пойдёт на штурм уже третьего подряд рекордного суточного максимума», — объясняет ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Для 11 ноября суточный рекорд максимальной температуры воздуха в Петербурге составляет плюс 10,8 градуса, он установлен в 2008 году. Максимум может быть превышен и сегодня, и завтра. При этом в субботу вероятно усиление западного ветра в акватории Финского залива и на побережье до 17–22 м/с. Сформируются благоприятные условия для нагонного наводнения и, возможно, вновь вступит в работу Комплекс защитных сооружений, предупреждает Леус в своём телеграм-канале.



По данным «Яндекс.Погоды», сегодняшний день может стать самым тёплым 11 ноября за 60 лет: плюс 10 — это на 8 градусов выше климатической нормы. Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно, от минус 2 градусов ночью до плюс 5 днём.

