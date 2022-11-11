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    Ночь в Петербурге дала жару

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    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
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    Пятница, 11 ноября, началась в Петербурге с температурных рекордов и, скорее всего, продолжится ими. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    «Сегодняшний день в Санкт-Петербурге будет повторением вчерашнего, так как рекорды температуры снова будут перекрываться все», — пишет он.

    По его словам, минувшая ночь оказалась самой тёплой для петербургских 11 ноября за весь ряд наблюдений: минимум на центральной метеостанции составил плюс 9,3 градуса. Это второй ночной рекорд за два дня.

    «Сегодняшние сутки точно станут самыми теплыми, даже если дневной экстремум не перекроется, что маловероятно», — отмечает Колесов.

    Предыдущий максимум для 11 ноября, напомним, был зафиксирован в городе в 2008 году — плюс 10, 8. Сегодня же ожидается как минимум плюс 11.

    Кроме температуры в пятницу будет расти и скорость ветра. На нас идёт новый циклон и грозит подъёмом воды в Неве.

    Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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