Ночь в Петербурге дала жару

Пятница, 11 ноября, началась в Петербурге с температурных рекордов и, скорее всего, продолжится ими. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге будет повторением вчерашнего, так как рекорды температуры снова будут перекрываться все», — пишет он.
По его словам, минувшая ночь оказалась самой тёплой для петербургских 11 ноября за весь ряд наблюдений: минимум на центральной метеостанции составил плюс 9,3 градуса. Это второй ночной рекорд за два дня.
«Сегодняшние сутки точно станут самыми теплыми, даже если дневной экстремум не перекроется, что маловероятно», — отмечает Колесов.
Предыдущий максимум для 11 ноября, напомним, был зафиксирован в городе в 2008 году — плюс 10, 8. Сегодня же ожидается как минимум плюс 11.
Кроме температуры в пятницу будет расти и скорость ветра. На нас идёт новый циклон и грозит подъёмом воды в Неве.