Ночь в Петербурге дала жару

Пятница, 11 ноября, началась в Петербурге с температурных рекордов и, скорее всего, продолжится ими. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.



«Сегодняшний день в Санкт-Петербурге будет повторением вчерашнего, так как рекорды температуры снова будут перекрываться все», — пишет он.

