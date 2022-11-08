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    «Осенняя депрессия». Как победить сонливость, упадок сил и плохое настроение

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    «При свете вырабатывается серотонин, гормон счастья», – говорит проректор по учебной работе Восточно-Европейского института психоанализа, кандидат психологических наук Виктория Смарышева. В Петербурге в ноябре со светом проблемы. Отсюда и вполне естественный процесс – осенняя хандра.

    Многие чувствуют сонливость и упадок сил. Не редко и плохое настроение без причины. Виной тому лишь уменьшение светового дня. Тем временем, ученые уверены: влияние отсутствия света можно минимизировать.

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