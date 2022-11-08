«Осенняя депрессия». Как победить сонливость, упадок сил и плохое настроение

«При свете вырабатывается серотонин, гормон счастья», – говорит проректор по учебной работе Восточно-Европейского института психоанализа, кандидат психологических наук Виктория Смарышева. В Петербурге в ноябре со светом проблемы. Отсюда и вполне естественный процесс – осенняя хандра.



Многие чувствуют сонливость и упадок сил. Не редко и плохое настроение без причины. Виной тому лишь уменьшение светового дня. Тем временем, ученые уверены: влияние отсутствия света можно минимизировать.