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    «Двери отправляются в нокаут». Ветреные приключения в Петербурге продолжаются

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    Жертвами непогоды в Петербурге и области становятся не только деревья и дорожные конструкции, но даже двери. Вход в пекарню в Новогорелово «разлетелся в щепки», рассказал «Фонтанке» 12 ноября читатель.

    читатель «Фонтанки» Максим

    Присланные им кадры действительно пугают: стеклянная дверь полностью разбита, осталась только вывороченная рама. Недалеко, в Горелово, на пешеходную дорожку перед домом рухнуло дерево.

    На этом проделки ветра не закончились: недалеко от Дома Зингера на Невском он повалил дорожный знак, а на Краснопутиловской улице — еще одно дерево. Упало оно на машину возле дома 94, почти полностью разбив ей заднее стекло. Снимками с «Фонтанкой» поделился очевидец.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Хотя уровень воды в Неве, а также в других реках и каналах Петербурга снижается, набережную Смоленки все-таки успело затопить. Также «Фонтанка» показывала другие последствия сильного ветра.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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