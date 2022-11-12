«Двери отправляются в нокаут». Ветреные приключения в Петербурге продолжаются

Жертвами непогоды в Петербурге и области становятся не только деревья и дорожные конструкции, но даже двери. Вход в пекарню в Новогорелово «разлетелся в щепки», рассказал «Фонтанке» 12 ноября читатель.
читатель «Фонтанки» Максим
Присланные им кадры действительно пугают: стеклянная дверь полностью разбита, осталась только вывороченная рама. Недалеко, в Горелово, на пешеходную дорожку перед домом рухнуло дерево.
На этом проделки ветра не закончились: недалеко от Дома Зингера на Невском он повалил дорожный знак, а на Краснопутиловской улице — еще одно дерево. Упало оно на машину возле дома 94, почти полностью разбив ей заднее стекло. Снимками с «Фонтанкой» поделился очевидец.
Хотя уровень воды в Неве, а также в других реках и каналах Петербурга снижается, набережную Смоленки все-таки успело затопить. Также «Фонтанка» показывала другие последствия сильного ветра.