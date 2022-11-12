На Смоленке набережная полностью ушла под воду

Уровень воды в Неве и других реках и каналах Петербурга постепенно снижается. К 16:35 на ординаре у Горного института он составил 122 см, за час потеряв 4 см. До наводнения не хватило 26 сантиметров: оно фиксируется при превышении 161 см у Горного, а в 14 часов там было 134.



Вышедшую из берегов Карповку «Фонтанка» уже показывала. А теперь полюбуйтесь на Смоленку. Там, как сообщают горожане в соцсетях, и вовсе затопило набережную.

