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    На Смоленке набережная полностью ушла под воду

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    Уровень воды в Неве и других реках и каналах Петербурга постепенно снижается. К 16:35 на ординаре у Горного института он составил 122 см, за час потеряв 4 см. До наводнения не хватило 26 сантиметров: оно фиксируется при превышении 161 см у Горного, а в 14 часов там было 134.

    Вышедшую из берегов Карповку «Фонтанка» уже показывала. А теперь полюбуйтесь на Смоленку. Там, как сообщают горожане в соцсетях, и вовсе затопило набережную.

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    Воду в Неву из Финского залива гонит сильный ветер. Он же ломает деревья и слабо закреплённые конструкции. В воскресенье тоже будет ветрено, по крайней мере, в начале дня.

    Скриншот из группы <a href="https://vk.com/vasilyevskiyostrov" class="io-leave-page _" target="_blank">Живем на Васильевском | Васильевский остров</a>
    Скриншот из группы Живем на Васильевском | Васильевский остров

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