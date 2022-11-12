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    МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в Петербурге

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    Воскресенье начнётся с сильного ветра. «В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий», — предупреждает городское ГУ МЧС.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 13 ноября в городе ночью местами ожидаются порывы ветра до 18 м/с.

    Ветрено в городе и сегодня. Уже есть как минимум один обрушенный светофор и сорванная водосточная труба. Западный ветер гонит воду с залива в реки и каналы. Впрочем, подъём уровня прекратился. В 14:07. С того момента на ординаре у Горного института вода в Неве упала со 134 сантиметров до 130 (по данным на 14:40)

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