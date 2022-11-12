Карповка выходит из берегов

К 14 часам вода в Неве достигла 134 сантиметров на водомерном посту «Горный институт». За полтора часа она прибавила 18 сантиметров. Наводнение в Петербурге фиксируется при превышении отметки +161 сантиметр.



Выходят из берегов и другие городские реки и каналы. Например, вот так выглядит Карповка, показывает читатель «Фонтанки» Александр.

