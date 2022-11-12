Карповка выходит из берегов

К 14 часам вода в Неве достигла 134 сантиметров на водомерном посту «Горный институт». За полтора часа она прибавила 18 сантиметров. Наводнение в Петербурге фиксируется при превышении отметки +161 сантиметр.
Выходят из берегов и другие городские реки и каналы. Например, вот так выглядит Карповка, показывает читатель «Фонтанки» Александр.
Как сообщает читатель «Фонтанки» Михаил, запечатлённые синоптиком Александром Колесовым автомобили, которым угрожала вода на спуске к Неве, уже разъехались. Подъём воды в Неве хорошо виден на трансляции супервидовых камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».
Воду в Неве поднимает сильный западный ветер. Он уже свалил как минимум один светофор и часть трубы в разных районах города.