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    Карповка выходит из берегов

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    К 14 часам вода в Неве достигла 134 сантиметров на водомерном посту «Горный институт». За полтора часа она прибавила 18 сантиметров. Наводнение в Петербурге фиксируется при превышении отметки +161 сантиметр.

    Выходят из берегов и другие городские реки и каналы. Например, вот так выглядит Карповка, показывает читатель «Фонтанки» Александр.

    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
    Фото: читатель «Фонтанки» Александр
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    Как сообщает читатель «Фонтанки» Михаил, запечатлённые синоптиком Александром Колесовым автомобили, которым угрожала вода на спуске к Неве, уже разъехались. Подъём воды в Неве хорошо виден на трансляции супервидовых камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

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    Воду в Неве поднимает сильный западный ветер. Он уже свалил как минимум один светофор и часть трубы в разных районах города.

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