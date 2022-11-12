Рухнувший светофор, слетевшая с крыши труба. Что творит в Петербурге разгулявшийся ветер

Сильный ветер в Петербурге не просто угрожающе свистит за окном — он уже начал по-настоящему хулиганить. В Стрельне он обрушил светофор, который чудом не зацепил пешеходов.
Неожиданное падение произошло на перекрестке Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденного, рассказали очевидцы 12 ноября «Мегаполису». Там идут дорожные работы. По предварительным данным, светофор задел провод, но пешеходов не травмировал, хотя одна женщина упала.
Набедокурила стихия и на Пушкинской улице. Ветер сдул трубу с крыши дома 2/79, рассказал «Фонтанке» очевидец. По его словам, никто не пострадал, но на снимках видно, что труба лежит довольно близко к припаркованной машине.
После дождя, который прошёл в начале дня, местами сохраняются крупные лужи, например на Малом проспекте П.С. у пересечения с Большим.
читательница «Фонтанки» Софья
Тем временем в Неве быстро прибывает вода. Настоящего наводнения синоптики не прогнозируют, но вода уже подбирается к спуску, который заставлен стоящими машинами.