На Фонтанке снег убирают деталью от мусорного бака, а лёд рубят топором

В войне с гололедицей все средства хороши. Сразу два необычных орудия заметил фотограф «Фонтанки» в центре Петербурга 8 февраля.
«Шедевр лопатостроения» используют во дворах дома 24 по набережной Фонтанки. Инструмент сделан из крышки от мусорного бака.
В соседних дворах пенсионерка вырубает лёд на асфальте топором. И её можно понять.
В период с 15 декабря по 18 января в Петербурге от гололедицы и падения наледи пострадали 3 158 человек, из них 2 935 попали в больницы. В том числе, госпитализация потребовалась 141 ребёнку.
Напомним, в Петербурге из-за плохой уборки города от снега возбуждены уголовные дела. У жилищников и дорожников проходят обыски. Ищут хищения.