FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
75.68р86.52р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

На Фонтанке снег убирают деталью от мусорного бака, а лёд рубят топором

6
Печать

В войне с гололедицей все средства хороши. Сразу два необычных орудия заметил фотограф «Фонтанки» в центре Петербурга 8 февраля.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

«Шедевр лопатостроения» используют во дворах дома 24 по набережной Фонтанки. Инструмент сделан из крышки от мусорного бака.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

В соседних дворах пенсионерка вырубает лёд на асфальте топором. И её можно понять.

ПоделитьсяПоделиться

В период с 15 декабря по 18 января в Петербурге от гололедицы и падения наледи пострадали 3 158 человек, из них 2 935 попали в больницы. В том числе, госпитализация потребовалась 141 ребёнку.

Напомним, в Петербурге из-за плохой уборки города от снега возбуждены уголовные дела. У жилищников и дорожников проходят обыски. Ищут хищения.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Static
Главное, что убирают.
zelf
Как восьмой ребёнок говорил: "К зиме готовы!"
снегурочка
Только бы бабушку не задержали за оскорбление чьих-то чувств. Губернаторских, например.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний