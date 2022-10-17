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    Выставки

    Русский музей вновь продлевает выставку Врубеля

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    Выставку Михаила Врубеля, которую Русский музей проводит вместе с Третьяковской галереей, решено в очередной раз продлить. 17 октября стало известно, что она будет работать в Петербурге до 14 ноября.

    «Выставка, объединившая более 200 произведений художника, снискала особую популярность среди посетителей», — подчеркнули в Русском музее.

    Там напомнили, что выставка работает в Корпусе Бенуа по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу посетить ее можно с 10:00 до 21:00, кассы закрываются за полчаса до окончания работы в 20:30. Вход — по сеансам.

    Ранее востребованность выставки привлекла к ней усиленное внимание перекупщиков: они разобрали все билеты, после чего музею пришлось вводить именные. Также выставка продлевалась.

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