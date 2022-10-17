Русский музей вновь продлевает выставку Врубеля

Выставку Михаила Врубеля, которую Русский музей проводит вместе с Третьяковской галереей, решено в очередной раз продлить. 17 октября стало известно, что она будет работать в Петербурге до 14 ноября.



«Выставка, объединившая более 200 произведений художника, снискала особую популярность среди посетителей», — подчеркнули в Русском музее.



Там напомнили, что выставка работает в Корпусе Бенуа по специальному режиму: в среду, пятницу и субботу посетить ее можно с 10:00 до 21:00, кассы закрываются за полчаса до окончания работы в 20:30. Вход — по сеансам.

