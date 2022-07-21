Перекупщики расхватали все билеты в Русский музей на выставку Врубеля до ее конца, и ее решили продлить

Русский музей принял решение продлить выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» до 15 октября 2022 года — об этом «Фонтанке» сообщили в музее 21 июля. Также было увеличено число часов работы выставки — с 23 июля она будет принимать посетителей по средам, пятницам и субботам до 21:00. Билеты поступят в продажу в течение дня.
«Мы приносим извинения нашим посетителям за сложившуюся ситуацию и трудности в посещении выставки, — прокомментировали ситуацию в администрации музея. — Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети Интернет можно приобрести только через официальный сайт музея».
В музее заверили, что направили обращения в прокуратуру в связи с незаконной продажей билетов на одном из сторонних сайтов: в то время, как на официальном сайте музея висело объявление, что билетов на выставку Врубеля нет до 1 августа (а это первоначально был последний день ее работы), перекупщики продавали билеты на любой день по 2000 рублей.