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    Перекупщики расхватали все билеты в Русский музей на выставку Врубеля до ее конца, и ее решили продлить

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    Русский музей принял решение продлить выставку «Михаил Врубель. К 165-летию со дня рождения» до 15 октября 2022 года — об этом «Фонтанке» сообщили в музее 21 июля. Также было увеличено число часов работы выставки — с 23 июля она будет принимать посетителей по средам, пятницам и субботам до 21:00. Билеты поступят в продажу в течение дня.

    «Мы приносим извинения нашим посетителям за сложившуюся ситуацию и трудности в посещении выставки, — прокомментировали ситуацию в администрации музея. — Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим вас быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети Интернет можно приобрести только через официальный сайт музея».

    В музее заверили, что направили обращения в прокуратуру в связи с незаконной продажей билетов на одном из сторонних сайтов: в то время, как на официальном сайте музея висело объявление, что билетов на выставку Врубеля нет до 1 августа (а это первоначально был последний день ее работы), перекупщики продавали билеты на любой день по 2000 рублей.

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    Комментарии 1

    Две монеты21 Июл 2022 в 13:19
    А может муниципальные власти таки озаботятся продажей билетов по паспортам? В Екатерининском дворце это уже работает, и перекупщиков там больше нет.

    По хорошему стоит вообще разделить исторические здания и музейные экспозиции. И вынести экспонаты из того же Екатерининского и Зимнего дворцов в более подходящие для этого здания с нормальным освещением. Хочешь посмотреть дворец - иди во дворец, хочешь выставку художников - иди в картинную галерею. Сейчас же всех загоняют в одно место с плохим освещением и неподходящими для выставок комнатами.
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