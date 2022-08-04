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    Выставки

    Русский музей из-за перекупщиков вводит именные билеты на выставку Врубеля

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    Государственный Русский музей 4 августа в соцсетях объявил о введении именных билетов на выставку Михаила Врубеля. Ранее на невозможность попасть на нее жаловались горожане, заметившие, что билеты активно продают на посторонних ресурсах с большой наценкой. После этого музей продлил выставку до 15 октября, но это помогло лишь отчасти: билетов на ближайшие даты было все равно не достать.

    В музее напоминают: сотрудники могут попросить посетителя предъявить на контроле документ, удостоверяющий личность: паспорт РФ/ЕАЭС, военный билет, пенсионное удостоверение; документ для лиц, аккредитованных в РФ; свидетельство о рождении или водительские права.

    При этом льготные билеты можно приобрести в кассе музея в день посещения выставки.

    Почему выставка Врубеля в Русском музее стала событием и что на ней смотреть — читайте в материале «Фонтанки».

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