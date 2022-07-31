Путин: В новой Морской доктрине открыто обозначены границы РФ

В новой Морской доктрине России открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Чёрном море. Их защита будет твёрдо обеспечиваться всеми средствами. Об этом, выступая на Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы», — сказал Путин.
Также глава государства отметил, что ключевое здесь — это возможности Военно-морского флота РФ. «Он способен молниеносно ответить всем, кто решит посягнуть на наш суверенитет и свободу, успешно с честью выполняет стратегические задачи на рубежах нашей страны и в любом районе мирового океана, обладает высокой готовностью к активным действиям в своих береговых, надводных, воздушных, подводных сил и средств, они постоянно совершенствуются», — заявил Путин.
Ранее «Фонтанка» писала, что в День ВМФ в Петербурге президент России подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Церемония подписания этих документов прошла в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.