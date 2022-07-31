Путин: В новой Морской доктрине открыто обозначены границы РФ

В новой Морской доктрине России открыто обозначены границы страны, в том числе в Арктике и на Чёрном море. Их защита будет твёрдо обеспечиваться всеми средствами. Об этом, выступая на Главном военно-морском параде в Петербурге 31 июля, заявил президент РФ Владимир Путин.



«Мы открыто обозначили границы и зоны национальных интересов России — и экономических, и жизненно важных стратегических. Прежде всего, это наши арктические акватории, воды Чёрного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы», — сказал Путин.

