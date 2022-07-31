В параде ВМФ в Петербурге впервые участвуют корабли-испытатели гиперзвукового оружия

Президент Владимир Путин поздравил с Днем Военно-Морского Флота экипажи кораблей и подводных лодок на Кронштадтском рейде. Затем он направился в Петропавловскую крепость, чтобы принять парад на Неве.

Вертолет с главой государства приземлился на Заячьем острове, передает корреспондент «Фонтанки» 31 июля. В 11:00 залпом артиллерийского салюта будет дан старт Главному военно-морскому параду. Также в День ВМФ президент России подписал указы об утверждении Морской доктрины РФ и Корабельного устава ВМФ. Церемония проходит в эти минуты в здании Государственного музея истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

Главный военно-морской парад (ГВМП) хоть и называется шестым, фактически в таком формате (сразу на двух площадках Петербурга) проходит в седьмой раз. «Головной парад флагманской серии» состоялся в 2016 году, в 320-ю годовщину создания русского флота. Размах впечатлил, решили повторять каждый год.

На белоснежном катере «Буревестник» Владимир Путин объедет строй стоящих на Неве кораблей. Среди них фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Прошлой осенью он первым из надводных кораблей провел успешное испытание гиперзвукового оружия — противокорабельной крылатой ракеты «Циркон».



У Кронштадта стоит К-560 «Северодвинск» — атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами. Головной корабль проекта 885 «Ясень». Он несет сверхзвуковые ракеты «Оникс» и крылатые «Калибрами», а также стал первой подлодкой, с которой испытали «Циркон».

Корабельная версия гиперзвукового оружия «Циркон» завершит программу этого вида оружия в Вооруженных силах России. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» находится на опытно-боевом дежурстве с 2017 года. В 2019-м был сформирован полк, оснащенный наземным комплексом «Авангард». В 2020-м Владимир Путин говорил, что Россия находится в «уникальном положении», так как противодействовать гиперзвуковым ракетам не может никто. Весной 2022-го США заявили, что провели успешное испытание своей «авиационной» гиперзвуковой ракеты.