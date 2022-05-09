«Торжество сквозь слезы». С каким настроем ветераны встретили День Победы — 2022

В Петербурге отмечают 77-ю годовщину Победы над немецко-фашистскими захватчиками. «Фонтанка» смотрела парад вместе с теми, кто сумел пережить войну.



Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Уже в восемь утра горожане шли по залитому солнцем Невскому к Дворцовой площади. Рамками отделили проезжую часть от тротуаров. На перекрестках дежурили поливальные машины и сотрудники Росгвардии. Из колонок звучала ненавязчивая музыка. Мимо пробежали подростки с флажками цвета георгиевской ленточки.

По Миллионной к трибунам шли семьями. Все глазели на припаркованную очередь из танков.

На Дворцовой мужчина в белом защитном костюме и респираторе распылял противокоронавирусную жидкость. За ним развевалась надпись «Победа».



Блондинка в розовом пальто и бархатных кроссовках с золотыми брошками позировала на фоне военных. Её дочь-подросток фотографировала происходящее на телефон с блёстками.

Тишину сменил гул. Сначала казалось, он идет из колонок, но потом вдалеке, со стороны Невского, начали выстраиваться шеренги. Стало понятно — это удары сапог об асфальт. Еще чуть-чуть — и появился ритм. Мальчишка в пилотке подключился к нему и забил ногами в такт.

Трибуны постепенно наполнялись зрителями. К девяти утра прибыли ветераны. Мы старались задавать им только один вопрос: «С каким настроением вы встречаете это 9 Мая?»



Василий Иванович Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Праздник — это всегда радостное событие в жизни каждого человека. Начиная от ветеранов... Я вот ветеран ВОВ. Всю войны прошел, — рассказал Василий Иванович. — Во всех войнах, которые были. Венгерские события, чехословацкие. К сожалению, сейчас тоже не всё нормально на Украине. Братская наша республика. Я-то лично сын белорусского народа. Понимаете, всю войну в партизанских землянках, а потом дальше уже был связным. Поэтому для меня непонятно то, что складывается на Украине сейчас. Это же опять геноцид: от нацизма к фашизму. У нас белорусский народ этого никогда не допустит. Лукашенко заботится о своем народе. Служу российско-белорусскому союзу!»

Ветераны заняли первый ряд на трибуне перед ограждениями. Журналисты оказались у них в ногах. Фотокорреспонденты просовывали объективы сквозь металлические жерди и снимали портреты на фоне Зимнего дворца.

Участник Великой Отечественной войны, награждённый медалями «За отвагу» и «За оборону Ленинграда», 99-летний Георгий Лейкин отметил, что у него есть свой личный День Победы — 12 мая. Тогда он закончил принимать участие в чехословацких событиях.

— Как об этом принято говорить? Со слезами на глазах. Прежде всего вспоминаешь тех, кого оставил в полях, — отметил Георгий Владимирович.

— Сегодняшний праздник чем-то отличается от предыдущих?

— Подходят и прямо к коленке прикладывают фотоаппарат, такого не было, а сейчас есть.

— Неловко себя чувствуете?

— Ерунда, уже привык.



Александр Королев Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Сегодня есть чему порадоваться, — замечает 93-летний ветеран Александр Королев. — Не всё же из-за войны слёзы проливать. А здесь я вижу, что зря говорили про непобедимый Третий рейх, который всю Европу под себя подмял. От млада до старого защитили Советский Союз и еще Европу спасли. Вот это радость, когда я вижу парад в честь нашей победы.



— Нас не забывают! — добавляет Серафима Ивановна, сидящая рядом.

— Этот парад для меня отличается тем, что год прошел. А год для ветерана Великой Отечественной войны — серьёзная цифра, — продолжает Королев. — В тот раз передо мной танки были и маршировали красавицы в белых юбках, а сейчас я еще никого не видел. Парад в честь 9 Мая воодушевляет и придает настроение жить.

В разговор вклинился председатель совета Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, ВС Василий Волобуев: «Сегодня мы на параде еще раз продемонстрируем свою силу и мощь. Эта сила и мощь передастся нашим ребятам, которые на Украине решают важнейшие задачи сегодняшнего дня по денационализации».

Ни у кого из зрителей, а также участников парада корреспондент не заметил какой-либо символики спецоперации на Украине.



Супруги Анатолий Спиридонов и Галина Скороход Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Супруги Анатолий Спиридонов и Галина Скороход застали войну детьми. Анатолий Петрович 13-летним подростком трудился на заводе, где выпускали снаряды. Галине Марковне в военное время не исполнилось ещё и пяти лет. Для неё самыми трудными стали первые послевоенные годы голода, когда, чтобы выжить, приходилось есть траву и гнилую картошку.



«С радостным настроением встречаем парад. В этом году красивее, только в стране обстановка напряженная. Торжество сквозь слезы, — признается Галина Марковна. — Я из Ростовской области, жили в Луганской области. У меня одна племянница в Харькове пережила бомбардировку, другая — в Киеве пережила всё это. Конечно, хочется мира, чтобы был мир во всём мире. Пусть мы увидели и голод, и холод, и войну, и бомбежки».

Галина Марковна рассказала, как боевые действия чуть не сломали отношения внутри семьи. «Одна племянница всегда меня называла тётя Галя. Потом звонит и говорит: «Галина Марковна, вы что?» «Погоди, Оля, я на тебя нападала? Я сижу дома, мне 82 года. Я плачу за вас», — ответила ей. Через полчаса она позвонила и извинилась, видимо, кто-то их науськивает так говорить. Попросила прощения, и всё хорошо».

Пока мы говорили с Галиной Марковной, журналисты с камерами скучковались у захода на трибуну. Там появился губернатор Петербурга Александр Беглов. «С праздником!» — сказал он, широко расставив руки. После непродолжительного общения с ветеранами губернатор удалился.



Зазвучал гимн, затем вышли первые марширующие. «Первый батальон — прямо! Остальные — направо!» — ветеран невысокого роста опережал диктора, выдавая текст наизусть. Обутый в стоптанные на пятках кожаные ботинки, он то и дело поднимался со своего места. Фотографы пользовались моментом и брали планы снизу. Выходили монументальные портреты на фоне Зимнего дворца.

Одни за другими маршировали курсанты. Лица напряжённые, максимально неестественные. Кто-то уставился в точку на небе и чётко стучал ногами, кто-то смотрел внутрь себя. Очень редко встречалось подобие улыбки.

Когда на Дворцовую заехали танки, ветераны встали. Технику они проводили стоя. Воздушную часть парада отменили в последний момент. Оркестр начал «День Победы», ветеранам помогали сойти с трибун.

Женщина в бежевом плаще стояла у ограждения, всё ещё наводя камеру телефона на опустевшую Дворцовую. У неё на щеке высыхала чёрная слеза.

Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»

