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    Авиапарад отменили во многих городах России

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    12 комментариев

    Воздушную часть парада Победы 9 мая отменили не только в Москве и Петербурге, но и многих других городах России.

    РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает, что авиапарад не состоялся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Причина везде одна и та же — плохая погода.

    Трансляцию празднования Победы в Петербурге смотрите в телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (11)

    rs9313446
    а почему Фонтанка принципиально не трёт комментарии воинов из ЦИПСО?
    душилидушили
    Нелетная погода по всей стране, ай-ай. Гражданские рейсы тоже не летают, интересно? Или боятся диверсий, или самолетов уже действительно серьезно недосчитались.
    melaev
    Враньё. Погода отличная и самолёты уже были в воздухе.
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