Авиапарад отменили во многих городах России

Воздушную часть парада Победы 9 мая отменили не только в Москве и Петербурге, но и многих других городах России.



РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщает, что авиапарад не состоялся в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Причина везде одна и та же — плохая погода.

