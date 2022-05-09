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    В Петербурге отменили воздушную часть парада Победы

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    7 комментариев
    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив
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    В Петербурге отменили воздушную часть парада Победы 9 мая.

    Как стало известно «Фонтанке», официальная причина — погодные условия на аэродромах взлёта.

    В Москве, как уже сообщалось, воздушную часть парада также отменили. Причину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ту же — погода.

    Фото: Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» / Архив

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (7)

    виноватобама
    русские витязи долетались?
    274436232
    Конечно погода а кто б сомневался ,солнце слишком яркое ,да и топливо мало стало ,много ушло на спецоперацию ,надо экономить .
    DMaster
    Погода против латинских букв в небе.
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