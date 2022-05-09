Андрей Турчак прибыл на парад Победы в Петербург

На парад в честь победы над нацистской Германией, который проходит в Петербурге 9 мая, приехал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает корреспондент «Фонтанки».



Турчак-младший взошел на трибуну вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым.



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