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    Андрей Турчак прибыл на парад Победы в Петербург

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    5 комментариев

    На парад в честь победы над нацистской Германией, который проходит в Петербурге 9 мая, приехал первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, передает корреспондент «Фонтанки».

    Турчак-младший взошел на трибуну вместе с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

    Как мероприятия в связи с празднованием Дня Победы изменят режим работы центральных станций метро, читайте здесь. Перекрытия улиц из-за парада — здесь. Где и какие мероприятия будут проходить в этот день, читайте в нашем анонсе.

    Мы ведем трансляцию празднования Победы в Петербурге в нашем телеграм-канале «Фонтанка SPB Online».

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    Комментарии (5)

    Vvs Spb
    Или готовится замена бакинского, так это Псков развалил. Но папашка занимался дзю-до с самим. Немерено, что перевести.
    mallaga
    Знакомым с предысторией понятно, почему Турчак-младший. А здесь с какой стати на ровном месте «младшего» прилепили?
    Похоже, идет замена президенту. Проверяется на представительность на «больших площадях».
    Да, и так нищую Псковщину совсем разорил. Народ вспоминает и плюется.
    Вот, между прочим, нашего достославного Албина (Слюняева) в Костромской области вспоминают сожалея: многое успел сделать, лучше бы оставили им.
    Vvs Spb
    Ещё один выкормыш гаранта. Отправить на историческую родину с такой фамилией.
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