Такого Крещения вы ещё не видели. «Фонтанка» показывает купания с необычного ракурса

Крещенские купания в Петербурге в разгаре. Предлагаем посмотреть на ледяные заплывы с непривычного ракурса. Фотограф «Фонтанки» 19 января наблюдал за купаниями неподалёку от станции метро «Озерки». Греть душу в ледяной воде не решился, но в прорубь всё же заглянул. Около полудня у купели дежурили спасатели, которые при необходимости помогали зайти и выйти. Немногим позже с праздником Крещения Господня горожан поздравил священник.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Купель не пустовала. В воду ныряли желающие приобщиться к народной традиции, тропу протоптали из ближайшей бани. Кто-то трижды окунулся с головой, другие отходили от ритуала и плескали воду только в лицо.