FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
76.33р87.02р
Кому нельзя прививку от ковидаКому жаловаться на гололёдОбраз жизниЗимняя сказка в КронштадтеQR-код: что, где, когда, зачемПромышленный ПетербургОбразование

Такого Крещения вы ещё не видели. «Фонтанка» показывает купания с необычного ракурса

8
Печать

Крещенские купания в Петербурге в разгаре. Предлагаем посмотреть на ледяные заплывы с непривычного ракурса. Фотограф «Фонтанки» 19 января наблюдал за купаниями неподалёку от станции метро «Озерки». Греть душу в ледяной воде не решился, но в прорубь всё же заглянул. Около полудня у купели дежурили спасатели, которые при необходимости помогали зайти и выйти. Немногим позже с праздником Крещения Господня горожан поздравил священник.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Купель не пустовала. В воду ныряли желающие приобщиться к народной традиции, тропу протоптали из ближайшей бани. Кто-то трижды окунулся с головой, другие отходили от ритуала и плескали воду только в лицо.

ПоделитьсяПоделиться

Количество купелей в Петербурге перед праздником сократили. Найти удобный адрес можно здесь. Митрополит Варсонофий, к примеру, выбрал прорубь у стен Петропавловской крепости.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Nothing
мужики делятся на две категории, те кто купается в проруби и те, кто планирует дальнейшую сексуальную жизнь.
52525252
Главное по настоящему верить,а не окунаться из-за стадного чувства. И посмотрите например что говорят например на Ютубе сами священники о купании.
VKuser15335355
Там на видео беременный мужик.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний