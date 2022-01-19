Митрополит Варсонофий окунулся в прорубь у стен Петропавловской крепости

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий окунулся в прорубь на Крещение у стен Петропавловской крепости на прибрежном участке Невы.
Священнослужитель погрузился в ледяную воду без посторонних глаз — от присутствующих его скрывали несколько белых ширм.
Как сообщил корреспондент «Фонтанки» 19 января, фотографов попросили не делать снимки в тот момент, когда Варсонофий совершал омовение.
«Фонтанка» писала, что уже в ночь на среду немало петербуржцев решили окунуться в прорубь во время празднования Крещения Господня. По предварительным оценкам, желающих соблюсти традицию в этом году меньше, чем в прошлом.
Всего в городе оборудовали 21 купель (смотрите на нашей карте), QR-код купальщикам показывать не нужно. Возле каждой из них находятся спасатели, медики и волонтеры. Кроме того, в палатках рядом можно переодеться и погреться.