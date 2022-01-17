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Количество купелей в Петербурге сократили. Показываем новую карту, где можно окунуться на Крещение

МЧС обновило список адресов, где в праздник Крещения, 19 января, будут оборудованы купели. Из перечня пропали Невский и Фрунзенский районы.

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«Фонтанка» писала, что в Выборгском и Петродворцовом районах организовано по четыре купели. Еще три — в Пушкинском районе. В центре города можно окунуться на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, в Неве у Петропавловской крепости, в Большой Невке, напротив дома 8а, у Аптекарской набережной.

Купелей в парке Героев-пожарных и в церкви Матроны Босоножки на проспекте Обуховской Обороны не будет. Подробнее — смотрите на нашей карте.

Ранее стало известно, что QR-коды у желающих окунуться в прорубь спрашивать не будут. При этом в РПЦ призвали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.

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Комментарии (13)

Я Иванов
Поместите карту в шапку, а то свинья уже раздражает.
Danik
А к прорубям по кур коду пускать будут?!
Общественное мероприятие и оказанная услуга!
alexadmin
"А слабо Вольдемару нырнуть?"
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