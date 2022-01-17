Количество купелей в Петербурге сократили. Показываем новую карту, где можно окунуться на Крещение

«Фонтанка» писала, что в Выборгском и Петродворцовом районах организовано по четыре купели. Еще три — в Пушкинском районе. В центре города можно окунуться на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, в Неве у Петропавловской крепости, в Большой Невке, напротив дома 8а, у Аптекарской набережной.



Купелей в парке Героев-пожарных и в церкви Матроны Босоножки на проспекте Обуховской Обороны не будет. Подробнее — смотрите на нашей карте.