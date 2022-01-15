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В РПЦ рекомендовали верующим «избежать» крещенских купаний

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Православным верующим стоит «с максимальной осторожностью» подходить к крещенским купаниям из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 15 января сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, любые массовые скопления людей из-за пандемии нежелательны. «Если их можно избежать, лучше избежать», — заявил митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на «России-24».

Он также добавил, что через погружение в крещенскую купель не происходит отпущение грехов, а только через таинство исповеди. Митрополит подчеркнул, что верующим стоит уделить время повышению своего иммунитета, «сделать прививку, кто ее еще не сделал».

В Петербурге подготовят около 20 купелей к празднику Крещения Господня. Людям с недомоганием, хроническими заболеваниями или недавно перенесшим COVID-19 лучше избегать омовения.

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Комментарии (12)

Mustamyaki
Вот именно, пусть лучше воздержатся от купаний в ледяной воде!
А то ненароком к моржеванию потянутся, а там недалеко и до крамольной мысли "человек способен сделать свой иммунитет железобетонным без применения лекарств"!
Здоровье вообще и иммунитет в частности преобретается исключительно через применение запатентованных средств фармокологии, после консультации с сертифицированным специиалистом (врачом).
Никакой самодеятельности!
267065208
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловк.о это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4279 3806 3951 2278.

ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА.
Денеб
Что случилось с ЗАО РПЦ? Как же обойтись без крещенских купаний? Как Жирику себя пиарить?
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