В РПЦ рекомендовали верующим «избежать» крещенских купаний

Православным верующим стоит «с максимальной осторожностью» подходить к крещенским купаниям из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 15 января сказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

По его словам, любые массовые скопления людей из-за пандемии нежелательны. «Если их можно избежать, лучше избежать», — заявил митрополит в эфире программы «Церковь и мир» на «России-24».

Он также добавил, что через погружение в крещенскую купель не происходит отпущение грехов, а только через таинство исповеди. Митрополит подчеркнул, что верующим стоит уделить время повышению своего иммунитета, «сделать прививку, кто ее еще не сделал».