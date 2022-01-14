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В Петербурге готовят купели на Крещение в девяти районах. QR не просят, но напоминают про дистанцию

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В Петербурге подготовят около 20 купелей к празднику Крещения Господня. Об этом 14 января сообщили в комитете по правопорядку города.

По предварительной информации, купели разместят в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города. Общий список мест для омовения опубликуют на сайтах правительства Петербурга и ГУ МЧС после того, как спасатели проверят безопасность каждой купели.

«При посещении мест крещенских купаний необходимо соблюдать установленные в городе эпидемические правила безопасности, в частности придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди», — подчеркнули в Смольном.

И напомнили, что людям с недомоганием, хроническими заболеваниями или недавно перенесшим COVID-19 лучше избегать омовения. Никаких дополнительных ограничений из-за коронавируса в Петербурге не вводят. Ранее в Магнитогорске людям без QR-кода запретили греться после омовения в специально оборудованных помещениях.

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Комментарии (5)

Cashmare
а в этом году будут трубить во всех новостях про синие труселя и специально обученную прорубь для главного ныряльщика?
angel of death
а крокодилы в программе будут? я бы пришёл на это шоу =)
Dazdraperma
В купель пустят без курокода. Но перед лестницей на выходе из купели попросят его предъявить.
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