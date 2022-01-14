В Петербурге готовят купели на Крещение в девяти районах. QR не просят, но напоминают про дистанцию

В Петербурге подготовят около 20 купелей к празднику Крещения Господня. Об этом 14 января сообщили в комитете по правопорядку города.



По предварительной информации, купели разместят в Василеостровском, Выборгском, Колпинском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах города. Общий список мест для омовения опубликуют на сайтах правительства Петербурга и ГУ МЧС после того, как спасатели проверят безопасность каждой купели.



«При посещении мест крещенских купаний необходимо соблюдать установленные в городе эпидемические правила безопасности, в частности придерживаться социальной дистанции в раздевалках и при ожидании очереди», — подчеркнули в Смольном.

