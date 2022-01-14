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В Магнитогорске верующие без QR-кодов рискуют получить цистит в Крещение. Их не пустят погреться

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Православные жители Магнитогорска, которые не обзавелись QR-кодом, оказались перед трудным выбором. Чиновники запретили им греться после крещенских купаний. Заявление местной администрации появилось в сети накануне, 14 января пользователи соцсетей отреагировали на это нецензурно.

В мэрии рассказали, что для желающих окунуться в прорубь на Крещение оборудуют три купели. Рядом будут находиться отапливаемые помещения, в которых можно будет переодеться и согреться. Но внутрь пустят только привитых и официально переболевших, то есть тех, у кого есть QR-код.

Комментаторы отреагировали на сообщение непечатными словами и выражениями, а также спросили у чиновников, куда им, купающимся, засунуть QR-код, чтобы потом показать.

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Комментарии (12)

266765040
Так 2 павильона открыть, один "только для белых", с кодом, второй для остальных %)
confident
Интересно, а кто нибудь напиши заявление на предмет оскорбления чувств верующих. Статья то модная.
bugs-bunny
Почему именно цистит? Это инфекционное заболевание, а в проруби должно быть все обеззаражено ионами серебра от креста. И болеют в основном женщины, т.к. у них длина мочевого канала около 3-4 см., в отличие от мужиков с 14 см в среднем, м/ж = 1/30 вроде. У мужиков простатит может быть, 5% инфекционный, а так нет. А тут еще ковид приплели.
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