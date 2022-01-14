В Магнитогорске верующие без QR-кодов рискуют получить цистит в Крещение. Их не пустят погреться

Православные жители Магнитогорска, которые не обзавелись QR-кодом, оказались перед трудным выбором. Чиновники запретили им греться после крещенских купаний. Заявление местной администрации появилось в сети накануне, 14 января пользователи соцсетей отреагировали на это нецензурно.



В мэрии рассказали, что для желающих окунуться в прорубь на Крещение оборудуют три купели. Рядом будут находиться отапливаемые помещения, в которых можно будет переодеться и согреться. Но внутрь пустят только привитых и официально переболевших, то есть тех, у кого есть QR-код.

