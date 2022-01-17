В Петербурге на Крещение откроют 23 купели, QR-коды проверять не будут

В Петербурге к проведению крещенских купаний готовят купели по 23 адресам, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.
«Сегодня к концу рабочего дня мы сверим все адреса. У нас 23 купели на сегодняшний день. Они фактически все будут обеспечены профессиональными спасателями», — сообщил он 17 января на пресс-конференции в «Интерфаксе».
По его словам, спасателями будут предприняты все необходимые меры, чтобы купания прошли безопасно и в соответствии с эпидемиологической обстановкой.
«Будут поставлены пункты обогрева, раздевалки, организован пропускной режим. С учетом антиковидных мер количество людей будет ограничено», — сообщил Колесов.
Он уточнил, что речь о том, что сотрудники МЧС традиционно наблюдают за числом вошедших и вышедших людей, чтобы в купели находилось не более пяти человек.
Инспектор добавил, что QR-коды проверять у окунающихся не будут.
Ранее в РПЦ верующим рекомендовали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.