В Петербурге на Крещение откроют 23 купели, QR-коды проверять не будут

В Петербурге к проведению крещенских купаний готовят купели по 23 адресам, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.



«Сегодня к концу рабочего дня мы сверим все адреса. У нас 23 купели на сегодняшний день. Они фактически все будут обеспечены профессиональными спасателями», — сообщил он 17 января на пресс-конференции в «Интерфаксе».



По его словам, спасателями будут предприняты все необходимые меры, чтобы купания прошли безопасно и в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

