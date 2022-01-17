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В Петербурге на Крещение откроют 23 купели, QR-коды проверять не будут

Православная Церковь в среду, 19 января, отпразднует один из двенадцати главных православных праздников — Крещение Господне.

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В Петербурге к проведению крещенских купаний готовят купели по 23 адресам, рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам Петербурга Виктор Колесов.

«Сегодня к концу рабочего дня мы сверим все адреса. У нас 23 купели на сегодняшний день. Они фактически все будут обеспечены профессиональными спасателями», — сообщил он 17 января на пресс-конференции в «Интерфаксе».

По его словам, спасателями будут предприняты все необходимые меры, чтобы купания прошли безопасно и в соответствии с эпидемиологической обстановкой.

«Будут поставлены пункты обогрева, раздевалки, организован пропускной режим. С учетом антиковидных мер количество людей будет ограничено», — сообщил Колесов.

Он уточнил, что речь о том, что сотрудники МЧС традиционно наблюдают за числом вошедших и вышедших людей, чтобы в купели находилось не более пяти человек.

Инспектор добавил, что QR-коды проверять у окунающихся не будут.

Ранее в РПЦ верующим рекомендовали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.

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Комментарии (5)

Bush1
Это оскорбляет мои чувства.
52525252
Власти сами провоцируют распространение заболевания. В школах много классов на дистанционке. Много больных учителей. Надо принимать меры а не идти на поводу необразованных темных людишек которые не понимают что такое болезнь. Им очень видимо повезло,что не болели они и их близкие. Либо переболели и не заметили. В наше время когда всем друг на друга наплевать это становится нормой.
Q_Q
Купель - это либо продуктовый магазин, либо аптека.
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