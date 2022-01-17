Выбирайте, где вам удобнее. 23 купели — на карте Петербурга

Больше всего купелей, по данным ГУ МЧС, будет в Выборгском и Петродворцовом районах — по четыре. В центре города можно окунуться на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, в Неве у Петропавловской крепости, в Большой Невке, напротив дома 8а, у Аптекарской набережной. На весь Фрунзенский район предусмотрена только одна купель — в парке Героев-пожарных.
Напомним, QR-коды проверять у окунающихся не будут, но количество людей ограничат. Будут поставлены пункты обогрева, раздевалки, организован пропускной режим.
Ранее в РПЦ верующим рекомендовали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.
МЧС напоминает основные меры предосторожности при проведении крещенских купаний:
- Окунаться следует исключительно в специально оборудованных для этого местах, под присмотром спасателей.
- Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками: спиртное способствует быстрому переохлаждению организма и дает дополнительную нагрузку на сердце.
- Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги; кроме того, существует опасность потери сознания в воде.
- Перед купанием в ледяной воде необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку.
- К проруби подходите в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.
- Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в иордань вперед головой.
- Неподготовленному человеку нельзя находиться в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
- Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь: испугавшийся ребенок может легко забыть, что умеет плавать.
- Выйти из проруби не так просто. При выходе держитесь непосредственно за поручни.
- После окунания разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.