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Выбирайте, где вам удобнее. 23 купели — на карте Петербурга

В праздник Крещения, 19 января, в 11 районах Петербурга оборудуют 23 купели. «Фонтанка» нанесла адреса на карту, чтобы вам легче было выбрать место, чтобы совершить омовение.

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Больше всего купелей, по данным ГУ МЧС, будет в Выборгском и Петродворцовом районах — по четыре. В центре города можно окунуться на набережной Лейтенанта Шмидта, 27/2, в Неве у Петропавловской крепости, в Большой Невке, напротив дома 8а, у Аптекарской набережной. На весь Фрунзенский район предусмотрена только одна купель — в парке Героев-пожарных.

Напомним, QR-коды проверять у окунающихся не будут, но количество людей ограничат. Будут поставлены пункты обогрева, раздевалки, организован пропускной режим.

Ранее в РПЦ верующим рекомендовали «избежать» крещенских купаний в этом году из-за пандемии COVID-19.

МЧС напоминает основные меры предосторожности при проведении крещенских купаний:

  • Окунаться следует исключительно в специально оборудованных для этого местах, под присмотром спасателей.
  • Не стоит злоупотреблять алкогольными напитками: спиртное способствует быстрому переохлаждению организма и дает дополнительную нагрузку на сердце.
  • Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги; кроме того, существует опасность потери сознания в воде.
  • Перед купанием в ледяной воде необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку.
  • К проруби подходите в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, также можно использовать шерстяные носки.
  • Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в иордань вперед головой.
  • Неподготовленному человеку нельзя находиться в купели более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.
  • Если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь: испугавшийся ребенок может легко забыть, что умеет плавать.
  • Выйти из проруби не так просто. При выходе держитесь непосредственно за поручни.
  • После окунания разотрите тело махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.

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Комментарии (8)

Ганс-Дитрих Геншер
Ага, в Андаманское море если только.
jfg3322
Нигде...! Голой жопой в ледяной пруд- увольте съ(с)))
ppky0323
Странно, летом в этих же водоемах купание категорически запрещено, вот , что крест животворящий делает!
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