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Петербуржцы окунаются в крещенские проруби

В Петербурге в ночь на 19 января, когда Русская православная церковь празднует Крещение Господне, нашлось немало желающих окунуться в прорубь.

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«Фонтанка» показывает фото и видео традиционных купаний.

На кадрах — горожане которые окунаются в Колонистском пруду в Пушкине. По обе стороны от купели стоят спасатели, в центре — подсвеченная икона.

автор видео Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»

По оценкам корреспондента «Фонтанки», желающих соблюсти традицию в этом году меньше, чем в прошлом, и очередей нет.

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У купели на Аптекарской набережной в Петроградском районе Петербурга намного оживленнее и горожане выстроились в очередь.

автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Как и прогнозировали синоптики, морозы едва ли можно назвать крещенскими. Обещанной оттепели не случилось, но температура воздуха в ночь на среду - около минус трех градусов.

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На Крещение в Петербурге оборудованы 23 купели, QR-код купальщикам показывать не нужно. Возле каждой из них дежурят спасатели, медики волонтеры, есть палатки для переодевания и обогрева.

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Комментарии (2)

Свободу Лёхе!
Реально, все позитивно выглядят, но.. - вспомнил Славину из Н.Н. и, ничего не понимаю..
xepnuminu
идиотов в стране лет на сто припасено(с)
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