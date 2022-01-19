Петербуржцы окунаются в крещенские проруби

«Фонтанка» показывает фото и видео традиционных купаний.
На кадрах — горожане которые окунаются в Колонистском пруду в Пушкине. По обе стороны от купели стоят спасатели, в центре — подсвеченная икона.
автор видео Сергей Коньков/«Фонтанка.ру»
По оценкам корреспондента «Фонтанки», желающих соблюсти традицию в этом году меньше, чем в прошлом, и очередей нет.
У купели на Аптекарской набережной в Петроградском районе Петербурга намного оживленнее и горожане выстроились в очередь.
автор видео Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
Как и прогнозировали синоптики, морозы едва ли можно назвать крещенскими. Обещанной оттепели не случилось, но температура воздуха в ночь на среду - около минус трех градусов.
На Крещение в Петербурге оборудованы 23 купели, QR-код купальщикам показывать не нужно. Возле каждой из них дежурят спасатели, медики волонтеры, есть палатки для переодевания и обогрева.