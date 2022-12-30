Не только Горбачев, Шатунов и Елизавета II. Кто из известных людей умер в 2022-м?

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Известные политики, актеры, спортсмены, музыканты и деятели культуры скончались в 2022 году. Не все они напрямую влияли на нашу жизнь, но с многими из них уходит и эпоха.
- Михаил Зеленский. 7 сентября 1975 — 11 января 2022. Российский журналист и телеведущий.
- Леонид Куравлев. 8 октября 1936 — 30 января 2022. Советский и российский актер. Играл в таких кинофильмах, как «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня».
- Борис Невзоров. 18 января 1950 — 18 февраля 2022. Народный артист РФ, режиссер и педагог.
- Владимир Жириновский. 25 апреля 1946 — 6 апреля 2022. Основатель и председатель Либерально-демократической партии РФ (ЛДПР).
- Станислав Шушкевич. 15 декабря 1934 — 3 мая 2022 года. Первый президент Белоруссии, подписал Беловежские соглашения о распаде СССР.
- Леонид Кравчук. 10 января 1934 — 10 мая 2022. Первый президент Украины, подписал Беловежские соглашения о распаде СССР.
- Вангелис Папатанасиу. 29 марта 1943 — 17 мая 2022. Греческий композитор и пионер электронной музыки.
- Геннадий Бурбулис. 4 августа 1945 — 19 июня 2022. Один из ближайших соратников Бориса Ельцина, советский и российский государственный деятель.
- Пьер Нарцисс. 19 февраля 1977 — 21 июня 2022. Российский певец и актер камерунского происхождения.
- Юрий Шатунов. 6 сентября 1973 — 23 июня 2022. Бывший солист группы «Ласковый май».
- Абэ Синдзо. 21 сентября 1954 — 8 июля 2022. Премьер-министр Японии.
- Дарья Дугина. 15 декабря 1992 — 20 августа 2022. Философ и дочь политолога Александра Дугина.
- Михаил Горбачев. 2 марта 1931 — 30 августа 2022. Последний генсек ЦК КПСС и единственный президент СССР.
- Елизавета II. 21 апреля 1926 — 8 сентября 2022. Королева Великобритании.
- Жан-Люк Годар. 3 декабря 1930 — 13 сентября 2022. Французский кинорежиссер, давно ставший легендой
- Владимир Сунгоркин. 16 июня 1954 — 14 сентября 2022. Советский и российский журналист, главный редактор газеты «Комсомольская правда» с 1997 по 2022 год.
- Сергей Пускепалис. 15 апреля 1966 — 20 сентября 2022. Российский актер и режиссер.
- Борис Моисеев. 4 марта 1954 — 27 сентября 2022 года. Советский и российский артист, эстрадный певец.
- Виктор Черкесов. 13 июля 1950 — 8 ноября 2022 года. Генерал-полковник, российский государственный деятель, скончался в Петербурге.
- Кирилл Стремоусов. 26 декабря 1976 — 9 ноября 2022. Украинский и российский политик, заместитель главы администрации Херсонской области.
- Владимир Макей. 5 августа 1958 — 26 ноября 2022. Министр иностранных дел Белоруссии, бывший глава администрации президента.
- Цзян Цземинь. 17 августа 1926 — 30 ноября 2022. Бывший генсекретарь ЦК КПК и глава Китая.
- Эдуард Артемьев. 30 ноября 1937 — 29 декабря 2022. Советский и российский композитор, народный артист РФ.
- Вивьен Вествуд. 8 апреля 1941 — 29 декабря 2022. Британский модельер, основательница стиля панк в высокой моде.
- Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. 23 октября 1940 — 29 декабря 2022. Трехкратный чемпион мира по футболу и легендарный бразильский нападающий.