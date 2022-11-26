«Еще вчера обсуждали планы на неделю». Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался. Ему было 64 года. Об этом 26 ноября сообщило белорусское издание БелТа со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

Причина смерти не уточняется.



По словам Глаза, глава белорусского МИД скончался несколько часов назад. «Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», — рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии изданию «Спутник Беларусь».

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.