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    «Еще вчера обсуждали планы на неделю». Умер глава МИД Белоруссии Владимир Макей

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    Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей скончался. Ему было 64 года. Об этом 26 ноября сообщило белорусское издание БелТа со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анатолия Глаза.

    Причина смерти не уточняется.

    По словам Глаза, глава белорусского МИД скончался несколько часов назад. «Ничего не предвещало. Еще вчера обсуждали планы на неделю… Большая потеря для всех нас», — рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии изданию «Спутник Беларусь».

    «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», — написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Вскоре российский МИД опубликует официальное соболезнование, добавила она.

    Макей занимал пост министра иностранных дел с 2012 года. Он имел дипломатический ранг Чрезвычайного посла и Полномочного посла.

    Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков в 1980 году, а в 1993-м — Дипломатическую академию МИД Австрии.

    Служил в армии СССР и Белоруссии в 1980–1993 годах. Имел звание полковника запаса. С 1993–1995 год занимал пост секретаря управления информации и гуманитарного сотрудничества. До 1999 года представлял Белоруссию в Совете Европе. В 1999–2000 годах возглавлял управление общеевропейского сотрудничества МИД Белоруссии. С 2000 по 2008 год был помощником президента Белоруссии. С 2008 по 2012 год был главой Администрации Президента Белоруссии.

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