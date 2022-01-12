Умер журналист Михаил Зеленский

Журналист, телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.
Собеседники издания не уточнили, что стало причиной смерти Зеленского. По данным издания «Московские новости», журналист находился в Доминикане на отдыхе. Врачи местной больницы не смогли спасти ему жизнь.
Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, позже с семьей переехал в Хабаровск. Там он учился в медицинском институте и институте физической культуры. В студенческие годы работал диджеем на радиостанции «Радио А».
В 1996 году он поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих.
Позже в течение долгого времени журналист работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».