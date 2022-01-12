Умер журналист Михаил Зеленский

Журналист, телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.



Собеседники издания не уточнили, что стало причиной смерти Зеленского. По данным издания «Московские новости», журналист находился в Доминикане на отдыхе. Врачи местной больницы не смогли спасти ему жизнь.