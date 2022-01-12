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Умер журналист Михаил Зеленский

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Журналист, телеведущий Михаил Зеленский скончался на 47-м году жизни. Об этом 12 января сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВГТРК.

Собеседники издания не уточнили, что стало причиной смерти Зеленского. По данным издания «Московские новости», журналист находился в Доминикане на отдыхе. Врачи местной больницы не смогли спасти ему жизнь.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве, позже с семьей переехал в Хабаровск. Там он учился в медицинском институте и институте физической культуры. В студенческие годы работал диджеем на радиостанции «Радио А».

В 1996 году он поступил в Московский институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания на курсы телерадиоведущих.

Позже в течение долгого времени журналист работал на телеканале «Россия-1», где вел программы «Вести-Москва» и «Прямой эфир». Зеленский также преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино».

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Комментарии (9)

260569221
Ну да…. Сейчас корону припишут на 146% Вангую
263888341
Фонтанка, с вами вс в порядке? Надо было писать без « журналист Михаил»
266138465
Инсульт........
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