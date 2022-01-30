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Умер Леонид Куравлев

Леонид Куравлев умер на 86-м году жизни. Об этом 30 января сообщает Союз кинематографистов.

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Артиста только недавно выписали из Коммунарки, где его лечили от пневмонии. Куравлева, как рассказывал его сын, перевели в другое медучреждение для прохождения реабилитации.

В больницу, причем сразу в реанимацию, его привезли после Рождества. Тест на коронавирус у него был отрицательный.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Яркий характерный актёр. Играл в таких кинофильмах, как «Сегодня увольнения не будет…», «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». Одна из самых известных его ролей — сантехник Афанасий Борщов в комедии Георгия Данелии «Афоня».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (47)

Filippspb
Вечная память ! Один из не многих самых Любимых Актёров!
Pupin
Соболезную. Это вам не блатной полицеймако или дочка боярского.
Antuan Rokanten
Вечная память замечательному актеру.
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