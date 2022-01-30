Умер Леонид Куравлев

Артиста только недавно выписали из Коммунарки, где его лечили от пневмонии. Куравлева, как рассказывал его сын, перевели в другое медучреждение для прохождения реабилитации.



В больницу, причем сразу в реанимацию, его привезли после Рождества. Тест на коронавирус у него был отрицательный.