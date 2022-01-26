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Леонида Куравлёва перевели из Коммунарки в другое медучреждение

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Народного артиста РСФСР 85-летнего Леонида Куравлёва выписали из клинической больницы № 40 в Коммунарке в другое медицинское учреждение, где он будет проходить реабилитацию.

«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — рассказал 26 января ТАСС сын актёра.

Куравлёв попал в Коммунарку с пневмонией в начале января. При этом тесты на ковид у него оказались отрицательными.

В «Википедии» без ссылки указывается, что после выписки из Коммунарки артиста перевели в Первый московский хоспис имени Миллионщиковой.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Яркий характерный актёр. Играл в таких кинофильмах, как «Сегодня увольнения не будет…», «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». Одна из самых известных его ролей — сантехник Афанасий Борщов в комедии Георгия Данелии «Афоня».

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Комментарии (2)

angel of death
увы, но этот век будет самым траурным - от Ван Дамма до Куравлёва...
все мы там будем...
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