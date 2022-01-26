Леонида Куравлёва перевели из Коммунарки в другое медучреждение

Народного артиста РСФСР 85-летнего Леонида Куравлёва выписали из клинической больницы № 40 в Коммунарке в другое медицинское учреждение, где он будет проходить реабилитацию.



«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — рассказал 26 января ТАСС сын актёра.

