Леонида Куравлёва перевели из Коммунарки в другое медучреждение

Народного артиста РСФСР 85-летнего Леонида Куравлёва выписали из клинической больницы
«Леонид Вячеславович выписан из Коммунарки. Пневмонию ему вылечили. Но ему необходима реабилитация под круглосуточным наблюдением специалистов и врачей, поэтому он 22 января переведен в одно из медицинских учреждений Москвы. Наша семья очень благодарна всем врачам и медперсоналу, которые помогли и помогают Леониду Куравлеву», — рассказал 26 января ТАСС сын актёра.
Куравлёв попал в Коммунарку с пневмонией в начале января. При этом тесты на ковид у него оказались отрицательными.
В «Википедии» без ссылки указывается, что после выписки из Коммунарки артиста перевели в Первый московский хоспис имени Миллионщиковой.
Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве в семье слесаря и парикмахера. Яркий характерный актёр. Играл в таких кинофильмах, как «Сегодня увольнения не будет…», «Живет такой парень», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию». Одна из самых известных его ролей — сантехник Афанасий Борщов в комедии Георгия Данелии «Афоня».