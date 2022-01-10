СМИ: Леонид Куравлев с Рождества в реанимации в тяжелом состоянии

Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Афоня» Леонид Куравлев находится с 6 января в ковидном госпитале в Коммунарке, узнали СМИ 10 января. Как пишет «СтарХит» со ссылкой на источники, актер находится в реанимации в тяжелом состоянии, на кислороде.



В октябре 2021 года Леониду Куравлеву исполнилось 85 лет. Народный артист СССР ведет преимущественно затворнический образ жизни после смерти своей супруги в 2012 году, а на ее могиле высечено и его имя.



Среди самых известных фильмов с участием Леонида Куравлева: «Когда деревья были большими», «Старшая сестра», «Вий», «Золотой теленок», «Иван Васильевич меняет профессию», «Афоня», «Не может быть!», «ТАСС уполномочен заявить…», «Самая обаятельная и привлекательная» и многие другие — всего порядка 200 картин.

