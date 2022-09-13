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    Кино

    Умер Жан-Люк Годар

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    Французский кинорежиссер, давно ставший легендой, Жан-Люк Годар скончался на 92-м году жизни.

    Об этом родственники сообщили изданию Liberation 13 сентября.

    Годар стоял у истоков французской «новой волны», изменившей мировое кино. Ее сторонники искали нового стиля в съемке, ухода от коммерческой составляющей и предсказуемости сюжета. На новую ступень поднималась личность режиссера, создав основу для понятия авторского кино — того, где режиссер «ответственен» за все этапы и стороны создания работы, предлагая именно свое видение.

    Подход Годара с его приверженностью экзистенциалистской и марксистской философии в 1960–1970-е считался радикальным. В то время вышли его знаменитые работы «На последнем дыхании» и «Безумный Пьеро» с Жаном-Полем Бельмондо, «Жить своей жизнью», «Банда аутсайдеров», «Уик-энд», «Сочувствие к дьяволу» с участием группы The Rolling Stones. В дальнейшем каждое десятилетие он трансформировал свой творческий стиль, неизменно наполняя при этом свои произведения отсылками к культуре, истории и политической ситуации.

    Всего за свою кинокарьеру Годар снял почти 130 картин. В марте 2021 года режиссер заявил об уходе из профессии, отметив, что предварительно он намерен завершить два начатых проекта. В 2011 году Годар был награжден премией «Оскар» за вклад в мировой кинематограф.

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