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    Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом в своем телеграм-канале 6 апреля сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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    Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ
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    «Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал, как устроен мир, и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России. Лучшая оценка его деятельности — неизменная поддержка избирателей. Для нас всех — это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нём всегда будет в наших сердцах», — написал Володин.

    О смерти Жириновского он объявил также и во время заседания в Госдуме. После этого началась минута молчания. Во фракции ЛДПР подтвердили информацию и уточнили, что это «удар для всей России, для армии его сторонников».

    Жириновский находился в больнице со 2 февраля, когда его госпитализировали с коронавирусом. Затем политик боролся с последствиями заболевания. Представители ЛДПР регулярно сообщали, что их лидер идет на поправку.

    Фото: Александр Миридонов/Коммерсантъ

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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