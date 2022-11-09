Стали известны подробности ДТП, в котором погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов

Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в результате аварии с грузовиком. Об этом 9 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на источник.



ДТП произошло на пересечении трасс М-14 и Р-47, которые ведут на Херсон и в сторону Новой Каховки, соответственно. По данным собеседника информагентства, предположительно виновником аварии был водитель фуры, который совершил опасный маневр. Шофер бронированного внедорожника Lexus, где ехал Стремоусов, пытался избежать столкновения, но не справился с управлением.

