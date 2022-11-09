Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Кирилла Стремоусова

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова. Заявление он сделал 9 ноября в своем телеграм-канале.
Владимир Сальдо
«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — написал Сальдо.
Врио главы добавил, что Стремоусов работал без автомата, но словом и умением говорить честно.
«Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец — у него пятеро детей, и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — подытожил Сальдо.
Одной из первых гибель 45-летнего Стремоусова подтвердила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.