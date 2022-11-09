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    Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Кирилла Стремоусова

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    Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова. Заявление он сделал 9 ноября в своем телеграм-канале.

    Владимир Сальдо

    «Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — написал Сальдо.

    Врио главы добавил, что Стремоусов работал без автомата, но словом и умением говорить честно.

    «Сложно будет также говорить о трагедии его родным и близким. Он многодетный отец — у него пятеро детей, и должен в скором времени родиться шестой. Конечно же, мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — подытожил Сальдо.

    Одной из первых гибель 45-летнего Стремоусова подтвердила заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

    45-летний Кирилл Стремоусов 26 апреля был назначен на должность заместителя председателя военно-гражданской администрации Херсонской области под руководством Владимира Сальдо. Ежедневно в своем телеграм-канале он публиковал сводки с фронта. В последнем сообщении он заявлял, что ситуация под Херсоном находится под полным контролем российских военных.

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