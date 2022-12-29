Умер легендарный композитор и автор музыки более чем к 150 фильмам Эдуард Артемьев

Ушел из жизни советский и российский композитор, народный артист РФ Эдуард Артемьев. Об этом 29 декабря пишет ТАСС со ссылкой на его сына.

Артемьеву было 85 лет. Композитор находился в реанимации из-за проблем, возникших на фоне лечения от бактериальной пневмонии.

Известный композитор, пионер электроакустической музыки в СССР, Эдуард Артемьев работал с такими режиссерами, как Андрей Кончаловский («Сибириада»), Никита Михалков («Раба любви», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Сибирский цирюльник») и Андрей Тарковский — в том числе к лентам «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер». К слову, Андрея Тарковского также не стало 29 декабря — но 36 лет назад, в 1986 году.

Интересно, что перу Артемьева принадлежит в том числе поп-хит Валерия Леонтьева «Полет на дельтаплане» – песня была написана на основе музыки фильма «Родня» Никиты Михалкова, где мелодия, воплощавшая главную героиню, звучала у балалайки.

Музыка Артемьева звучала на двух Олимпиадах: композиция «О спорт — ты вечный прогресс» звучала на церемониях открытия и закрытия игр 1980 года в Москве, а основная тема из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» – на церемонии закрытия Олимпиады в Сочи.



Эдуард Артемьев был президентом Ассоциации электроакустической музыки при ЮНЕСКО — в этом направлении он работал еще с 1960-х, когда познакомился с инженером Евгением Мурзиным, создавшим один из первых синтезаторов, а в 1968 году представил собственную музыку, написанную для его уникального фотоэлектронного музыкального синтезатора «АНС» (назван в честь Александра Николаевича Скрябина).

