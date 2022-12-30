Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года в кругу семьи на юго-западе Лондона. Об этом 30 декабря в соцсетях сообщил ее модный дом.



«Вивьен продолжала заниматься любимым делом до последнего момента: проектировала, работала над своим искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными – и будут иметь значение в будущем», – говорится в публикации.

