Скончалась британский модельер Вивьен Вествуд

Британский модельер Вивьен Вествуд скончалась в возрасте 81 года в кругу семьи на юго-западе Лондона. Об этом 30 декабря в соцсетях сообщил ее модный дом.
«Вивьен продолжала заниматься любимым делом до последнего момента: проектировала, работала над своим искусством, писала книгу и меняла мир к лучшему. Она прожила удивительную жизнь. Ее инновации и влияние за последние 60 лет были огромными – и будут иметь значение в будущем», – говорится в публикации.
Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она получила рыцарский орден Британской империи и основала модный дом под своим именем.
Вивьен Вествуд считается основательницей стиля панк в высокой моде. Она начала заниматься дизайном в 1970 году вместе с гражданским мужем – музыкантом Малкольмом Маклареном. Они открыли магазин байкерской и панковской одежды и разработали стиль для музыкантов из группы Sex Pistols. В 1981 году Вествуд создала собственный бренд одежды Vivienne Westwood, строя свой образ на ассоциации с королевой Елизаветой. Модельер получила орден Британской империи, а также занималась политическим активизмом.