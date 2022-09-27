Умер Борис Моисеев

Борис Моисеев ушел на 69-м году жизни 27 сентября. Он был родом из Могилева, причем на свет он появился в женской исправительной колонии, рос без отца. Окончил Минское хореографическое училище, работал в Харьковском театре оперы и балета. В 1970-е выступал в Литве и Латвии, где создал трио «Экспрессия» — с ним его заметила Алла Пугачева, пригласив в свое шоу. В 1987 году трио начало сольную карьеру, работало в том числе на итальянском телевидении в телешоу «Рафаэлла Карра представляет». Потом Моисеев работал хореографом в муниципальном театре в Новом Орлеане. А в 1991 году вернулся в Россию, где на долгие годы стал телезвездой. А в 2003 году вступил в партию «Единая Россия».

Зимой 2010 года артист перенес инсульт, левая часть его тела была парализована, Моисеева ввели в кому, выписав весной 2011-го. В тот же год он вернулся на сцену, однако до конца не восстановившись. А в 2015 году прекратил концертную деятельность. Тем не менее в период до 2019 года вышло несколько новых его песен.



Артист был известен как один из первых открытых геев в России, однако в 2010 году в одном из интервью заявил, что это пиар-ход.



Был удостоен звания заслуженного артиста России, лауреат премий «Овация» и «Золотой граммофон».

