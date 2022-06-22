Скончался певец Пьер Нарцисс

Российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс скончался в возрасте 45 лет. Об этом в соцсетях сообщают близкие артиста, в том числе его дочь Каролина-Кристель Калачева.

«Спасибо папа тебе за все <...> Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет <...> Надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях», — написала дочь Пьера Нарцисса.

О причинах смерти пока не известно.



Пьер Нарцисс был участником «Фабрики звезд-2» в 2003 году. Его главным хитом стала песня «Шоколадный заяц».

