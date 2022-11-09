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    Умер генерал-полковник Виктор Черкесов

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    Генерал-полковник, государственный деятель Виктор Черкесов скончался в Петербурге 8 ноября. Ему было 72 года. Причиной смерти называют тяжёлую болезнь. Об этом сообщили депутат Госдумы Александр Хинштейн и «Росбалт»* (признан СМИ-иноагентом).

    С 1973 года Черкесов работал в прокуратуре Ленинграда, с 1975-го — в органах госбезопасности.

    Виктора Черкесова долгое время называли соратником Владимира Путина. Он работал под руководством будущего президента в ФСБ РФ.

    С 2000 года карьера Черкесова получила большой старт. Сначала он стал полпредом по СЗФО и входил в Совбез РФ. А с 2003 года возглавил новую силовую структуру Госнаркоконтроль (затем ФСКН). Но покинул свой пост в 2008 году. Успел побывать депутатом Госдумы, главой федерального агентства по поставкам вооружения.

    * признан СМИ-иноагентом.

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