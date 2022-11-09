Умер генерал-полковник Виктор Черкесов

Генерал-полковник, государственный деятель Виктор Черкесов скончался в Петербурге 8 ноября. Ему было 72 года. Причиной смерти называют тяжёлую болезнь. Об этом сообщили депутат Госдумы Александр Хинштейн и «Росбалт»* (признан СМИ-иноагентом).

С 1973 года Черкесов работал в прокуратуре Ленинграда, с 1975-го — в органах госбезопасности.



Виктора Черкесова долгое время называли соратником Владимира Путина. Он работал под руководством будущего президента в ФСБ РФ.

