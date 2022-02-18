Актер Борис Невзоров умер от коронавируса

Народный артист РФ, режиссер и педагог Борис Невзоров скончался в возрасте 72 лет. Об этом 18 февраля сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову. Актер болел коронавирусом.



«К сожалению, должна подтвердить эту горькую весть, Борис Невзоров скончался два часа назад от коронавируса», — приводит слова собеседницы агентство.



Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в Краснодарском крае, детство и юность провел в Астрахани. В 1975 году окончил школу-студию МХАТ.



В кино начал сниматься в середине 1970-х годов. В последнее время завоевал популярность благодаря ролям в сериалах «Простые истины», «Марш Турецкого», «Каменская», сыграл в фильмах «Дурак», «Майор» Юрия Быкова и многих других.

