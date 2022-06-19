В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В Азербайджане Бурбулис участвовал в международном форуме.
В Баку в возрасте 76 лет скончался бывший госсекретарь и первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис. Об этом 19 июня сообщает местное агентство Turan.
В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. По данным агентства, он умер в сауне одного из городских отелей. Официальных заявлений о его смерти еще не сделано.
О смерти Бурбулиса его семья сообщила ТАСС.
Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в городе Первоуральск в Свердловской области. В 1989–90 годах был народным депутатом СССР, затем являлся одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства в РФ. В 1991–1992 годах Бурбулис занимал должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России.
В мае этого года стало известно о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука и первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича. Они вместе с Бурбулисом и Ельциным подписывали Беловежские соглашения о ликвидации СССР. Именно Бурбулис придумал формулировку: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование».