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    В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

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    2 комментария

    В Азербайджане Бурбулис участвовал в международном форуме.

    В Баку в возрасте 76 лет скончался бывший госсекретарь и первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис. Об этом 19 июня сообщает местное агентство Turan.

    В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. По данным агентства, он умер в сауне одного из городских отелей. Официальных заявлений о его смерти еще не сделано.

    Геннадий Бурбулис
    Геннадий БурбулисФото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ
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    О смерти Бурбулиса его семья сообщила ТАСС.

    Геннадий Бурбулис родился в 1945 году в городе Первоуральск в Свердловской области. В 1989–90 годах был народным депутатом СССР, затем являлся одним из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства в РФ. В 1991–1992 годах Бурбулис занимал должности государственного секретаря и первого заместителя председателя правительства России.

    В мае этого года стало известно о смерти первого президента Украины Леонида Кравчука и первого президента Белоруссии Станислава Шушкевича. Они вместе с Бурбулисом и Ельциным подписывали Беловежские соглашения о ликвидации СССР. Именно Бурбулис придумал формулировку: «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает своё существование».

    Геннадий Бурбулис
    Геннадий БурбулисФото: Дмитрий Коротаев/Коммерсантъ

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    Комментарии (2)

    Батарейкин
    А что, спутницы не помогли пожилому человеку?
    Денеб
    "....умер в сауне одного из городских отелей.".......Пошёл по пути Анатолия Александровича.....Вадима Альбертовича.......
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