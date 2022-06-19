В Баку скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В Баку в возрасте 76 лет скончался бывший госсекретарь и первый вице-премьер правительства РФ Геннадий Бурбулис. Об этом 19 июня сообщает местное агентство Turan.

В Баку Бурбулис прибыл для участия в международном форуме. По данным агентства, он умер в сауне одного из городских отелей. Официальных заявлений о его смерти еще не сделано.