«Лондонский мост рухнул». Умерла королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II, май 2007 года Фото: wikipedia Поделиться Поделиться





В Великобритании на 97-м году жизни скончалась королева Елизавета II. Последние дни она провела в Балморале под наблюдением врачей.

«Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра», — сказано в сообщении пресс-службы Букингемского дворца.



Фото: Скриншот с сайта Букингемского дворца Поделиться Поделиться





Официальные сообщения об «обеспокоенности врачей» состоянием здоровья королевы появились на сайте Букингемского дворца 8 сентября. Сразу же стало известно о том, что наследный принц Уильям и принц Чарльз, а также находящиеся сейчас в Лондоне Меган Маркл и Гарри направились в родовой замок. Также к ним присоединились принцесса Анна, которая уже была в Шотландии по разным делам, и принц Эндрю.



На случай смерти королевы Елизаветы II в Великобритании давно был разработан секретный план. Однако часть его всё же стала достоянием общественности. Так, первым о кончине узнал личный секретарь королевы Эдвард Янг. Затем — совсем недавно ставшая премьер-министром Трасс. По защищенной телефонной линии ей сказали ключевую фразу: «Лондонский мост рухнул». Следующими о смерти Елизаветы II узнали главы правительств Соединенного Королевства и стран, входящих в содружество.

Елизавета II, апрель 1945 года Фото: wikipedia Поделиться Поделиться





Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Принцесса Елизавета Александра Мэри Виндзор (Elizabeth Alexandra Mary Windsor), так звали при рождении будущую королеву, — из династии Виндзоров. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI (1895–1952), и леди Елизаветы Боуз-Лайон (1900–2002).



Елизавета стала наследницей престола в 10 лет, после отречения ее дяди и вступления на престол отца. В этом возрасте девочка переехала в Букингемский дворец. В разгар Второй мировой войны она попросилась на военную службу и освоила профессию водителя. Девушка умела менять колеса у грузовика, перебирать мотор. Войну Елизавета закончила в звании младшего командира. Елизавета была объявлена королевой Великобритании в день смерти своего отца, 6 февраля 1952 года. Монаршая особа тогда находилась на отдыхе в Кении со своим мужем. Официальная церемония коронации состоялась лишь 2 июня 1953 года.

В семье королевы Елизаветы и принца Филиппа родились четверо детей: наследник престола — старший сын Чарльз Филипп Артур Георг, принц Уэльский (родился в 1948-м); принцесса Анна Элизабет Элис Луиза (родилась в 1950-м); принц Эндрю Альберт Кристиан Эдвард, герцог Йоркский (родился в 1960-м), Эдвард Энтони Ричард Луис, граф Уэссекский (родился в 1964-м).

Британская королева впервые побывала в России в 1994 году, после развала СССР. До этого момента Великобритания не могла простить нашей стране убийство Романовых. Во время визита Елизавета II почти нарушила королевский протокол, по правилам которого в Россию она должна была приплыть на корабле, так как страна имеет выход к морю. Однако из-за того, что встреча проходила в Москве, королева прилетела на самолете, а вот назад ее отправили уже морем.