Названа причина смерти Пеле

Стала известна причина смерти легендарного бразильского футболиста Пеле. Как сообщает 29 декабря Globo, бразилец умер от рака кишечника.



Отмечается, что основной очаг опухоли был сосредоточен в толстой кишке. Однако метастазы распространились и на другие органы. Опухоль была обнаружена в сентябре 2021 года. Повторная госпитализация была проведена 29 ноября текущего года. Пеле оказался на попечении врачей больницы Альберта Эйнштейна. Легенде футбола даже успели сделать операцию по удалению опухоли.

В последние несколько месяцев Пеле проходил повторный курс химиотерапии, но она перестала давать результат, и в итоге врачи решили отказаться от нее. Ранее приходили сообщения о резком ухудшении состояния бывшего футболиста.