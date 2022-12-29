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    Названа причина смерти Пеле

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    Стала известна причина смерти легендарного бразильского футболиста Пеле. Как сообщает 29 декабря Globo, бразилец умер от рака кишечника.

    Отмечается, что основной очаг опухоли был сосредоточен в толстой кишке. Однако метастазы распространились и на другие органы. Опухоль была обнаружена в сентябре 2021 года. Повторная госпитализация была проведена 29 ноября текущего года. Пеле оказался на попечении врачей больницы Альберта Эйнштейна. Легенде футбола даже успели сделать операцию по удалению опухоли.

    В последние несколько месяцев Пеле проходил повторный курс химиотерапии, но она перестала давать результат, и в итоге врачи решили отказаться от нее. Ранее приходили сообщения о резком ухудшении состояния бывшего футболиста.

    Смерть Пеле зафиксировали 29 декабря 2022 года около 21 часа. Он – единственный в истории трижды выигрывал чемпионат мира в качестве игрока.

    Вместе с семьей Пеле переживает весь мир. Как на смерть легенды отреагировали знаменитые клубы и игроки, читайте здесь.

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