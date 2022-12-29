«Самый божественный из футболистов». Мир плачет и прощается с Пеле

Автор: MARCA / YouTube

Кели Насименто, дочь легендарного бразильского футболиста Пеле, подтвердила информацию о смерти отца. Ему было 82 года.

«Всё в нашей жизни благодаря тебе. Мы бесконечно любим тебя. Покойся с миром», — написала Кели Насименто в своих социальных сетях.

Вслед за дочерью Пеле прощаться с легендой стал весь мир «Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый жизнерадостный из людей. Он играл в такой футбол, к которому приблизились лишь немногие избранные. Трижды он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Он покинул нас, но в футболе он обрел бессмертие. Покойся с миром, Пеле», – написал в социальной сети бывший игрок сборной Англии Гари Линекер.

Также на смерть Пеле отреагировал нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе.

«Король футбола покинул нас, но его величие никогда не будет забыто», — написал Мбаппе. Соболезнования высказали в пресс-службе «Барселоны». «Барселона» выражает сожаление, узнав о смерти Пеле, одного из величайших футболистов всех времён. Он сделал футбол лучше, чем когда-либо. Да упокоится он с миром», — говорится в заявлении каталонцев. «Вечная память настоящей легенде мирового футбола. Пеле, ты сделал эту игру такой, какая она есть», — написал полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа. «Ушла эпоха! Царствие небесное, легенда Пеле!», — написал главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

Пеле за свою карьеру играл в двух клубах – «Сантосе» (1956-1974) и «Нью-Йорк Космос» (1975-1977). Однако больше всего его помнят за выступления в футболке сборной Бразилии, за которую он отыграл 92 матча и в которых забил 77 голов. Пеле – единственный футболист в мире, три раза становившийся чемпионом мира как игрок (1958, 1962, 1970). Также на его счету две победы в Межконтинентальном кубке и Кубке Либертадорес. По версии Международной федерации футбола и Международного Олимпийского комитета – лучший футболист ХХ века. Его называли одним из 100 наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.

В последние годы Пеле тяжело болел. В сентябре 2021 года перенёс операцию по удалению опухоли на правой стороне толстой кишки. Спустя несколько дней его снова госпитализировали. 30 сентября Пеле выписали для прохождения химиотерапии.