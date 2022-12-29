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    AP: Умер «король футбола» и трехкратный чемпион мира Пеле

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    Умер трехкратный чемпион мира по футболу, легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Об этом 29 декабря пишет Associated Press. Эту информацию изданию подтвердил агент экс-спортсмена Джо Фрага. Позже дочь Пеле Келли Насименту в своих соцсетях сообщила о смерти отца.

    Фото: wikipedia.org
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    Пеле было 82 года. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки. В последний месяц бразилец находился в больнице, а его состояние серьезно ухудшилось. На днях были сообщения, что он уже начал прощаться с близкими.

    Пеле является единственным игроком, трижды завоевавшим кубок чемпионов мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). ФИФА официально признала его лучшим футболистом XX века. А Международный олимпийский комитет назвал бразильца величайшим спортсменом столетия.

    При этом оценки количества голов Пеле за карьеру в источниках разнятся. Известно, что в составе сборной он забил 77 голов. В соцсетях бразильца говорилось, что он является автором 1283 мячей (вероятно, засчитывал товарищеские матчи). В Книгу рекордов Гиннеса он был занесен как автор наибольшего количества голов.

    Фото: wikipedia.org

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