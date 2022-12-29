AP: Умер «король футбола» и трехкратный чемпион мира Пеле

Умер трехкратный чемпион мира по футболу, легендарный бразильский нападающий Эдсон Арантис ду Насименту, более известный как Пеле. Об этом 29 декабря пишет Associated Press. Эту информацию изданию подтвердил агент экс-спортсмена Джо Фрага. Позже дочь Пеле Келли Насименту в своих соцсетях сообщила о смерти отца.
Пеле было 82 года. С 2021 года он лечился от рака толстой кишки. В последний месяц бразилец находился в больнице, а его состояние серьезно ухудшилось. На днях были сообщения, что он уже начал прощаться с близкими.
Пеле является единственным игроком, трижды завоевавшим кубок чемпионов мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). ФИФА официально признала его лучшим футболистом XX века. А Международный олимпийский комитет назвал бразильца величайшим спортсменом столетия.
При этом оценки количества голов Пеле за карьеру в источниках разнятся. Известно, что в составе сборной он забил 77 голов. В соцсетях бразильца говорилось, что он является автором 1283 мячей (вероятно, засчитывал товарищеские матчи). В Книгу рекордов Гиннеса он был занесен как автор наибольшего количества голов.