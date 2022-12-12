    Сейчас

    -7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -7˚C

    Пасмурно, сильный снег

    Ощущается как -11

    2 м/с, с-в

    750мм

    93%

    Подробнее

    Пробки

    9/10

    usd62.38eur65.84
    ТЕМА ДНЯ

    «Биргит» в городе: переживаем непогоду онлайн

    Врачи рассказали о состоянии здоровья Пеле. «Король футбола» по-прежнему в больнице

    658
    обсудить

    Состояние здоровья «Короля футбола» Пеле постепенно улучшается, в то же время говорить о его выписке из больницы пока преждевременно. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили врачи трёхкратного чемпиона мира.

    «Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — цитирует распространённое заявление медиков ТАСС.

    «Фонтанка» писала, что Пеле, который борется с раком, внепланово госпитализировали в Сан-Паулу 30 ноября. По данным бразильских СМИ, легендарного футболиста доставили в больницу с отёками по всему телу, спутанным сознанием и проблемами с сердцем. Позднее появилась информация, что его клиническое состояние стабилизировалось.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close