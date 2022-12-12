Врачи рассказали о состоянии здоровья Пеле. «Король футбола» по-прежнему в больнице

Состояние здоровья «Короля футбола» Пеле постепенно улучшается, в то же время говорить о его выписке из больницы пока преждевременно. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили врачи трёхкратного чемпиона мира.



«Состояние пациента продолжает улучшаться, в частности в том, что касается респираторной инфекции, но пока нельзя предположить, когда его можно будет выписать», — цитирует распространённое заявление медиков ТАСС.



«Фонтанка» писала, что Пеле, который борется с раком, внепланово госпитализировали в Сан-Паулу 30 ноября. По данным бразильских СМИ, легендарного футболиста доставили в больницу с отёками по всему телу, спутанным сознанием и проблемами с сердцем. Позднее появилась информация, что его клиническое состояние стабилизировалось.

