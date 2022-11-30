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    Пеле увезли в больницу, химиотерапия не помогает

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    «Короля футбола» Пеле внепланово госпитализировали в больницу Сан-Паоло. Он борется с раком и проигрывает.

    Как пишут бразильские СМИ, Пеле доставили с отеками по всему телу, спутанным сознанием и проблемами с сердцем. Сейчас он проходит обследование. Больше всего медиков беспокоит, что последняя химиотерапия не дала никаких положительных результатов.

    Лучший футболист XX века по версии ФИФА борется с раком как минимум с осени прошлого года. Пеле 82 года, он трехкратный чемпион мира и обладатель других уникальных статусов.

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