Пеле увезли в больницу, химиотерапия не помогает

«Короля футбола» Пеле внепланово госпитализировали в больницу Сан-Паоло. Он борется с раком и проигрывает.

Как пишут бразильские СМИ, Пеле доставили с отеками по всему телу, спутанным сознанием и проблемами с сердцем. Сейчас он проходит обследование. Больше всего медиков беспокоит, что последняя химиотерапия не дала никаких положительных результатов.

Лучший футболист XX века по версии ФИФА борется с раком как минимум с осени прошлого года. Пеле 82 года, он трехкратный чемпион мира и обладатель других уникальных статусов.